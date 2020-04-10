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Coronada endişelendiren gelişme! Sayıları giderek artıyor

Güney Kore, Covid-19 hastası olan ve iyileşmelerinin ardından tekrar yapılan corona virüsü test sonuçları pozitif çıkan kişi sayısının 91'e yükseldiğini açıkladı.

18:51 -
Haberler Dünya
Coronada endişelendiren gelişme! Sayıları giderek artıyor

BBC’deki habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Direktörü Jeong Eun-kyeong, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaların yeniden enfekte olmalarından çok, virüsün “tekrar faal hale gelmiş olması” ihtimalinin üzerinde durduklarını söyledi.

Jeong, iyileşen hastaların neden tekrar pozitif sonuç verdiklerinin bilinmediğini ancak bu konudaki araştırmaların devam ettiğini belirtti.

ÜLKEDEKİ SON DURUM

Güney Kore’de şu ana kadar teyit edilmiş vaka sayısı 10 bin 450, can kaybı da 208. Güney Kore’de 8 bin kişi de gördüğü tedavi sonucu iyileşmiş durumda.

Güney Kore, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iyileşen 51 kişinin test sonucunun tekrar pozitif çıktığını söylemişti. Bugünkü açıklamada da 40 kişinin daha aynı durumda olduğu belirtildi.

Kore Üniversitesi Guro Hastanesi bulaşıcı hastalıklar bölümünden Prof. Dr. Kim Woo-joo, “91, sadece bir başlangıç, bu sayı daha da artacak” dedi.

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Son güncelleme: 19:10 10.04.2020
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