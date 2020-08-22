Coronanın oyunu! 70 milyon şişe şarap temizleme jeli olacak

İtalya’da corona virüsü salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında restoran ve barların haftalarca kapalı kalması, şarap tadımı ve mahzen turları gibi aktivitelerin durdurulması şarap satışlarında düşüşe yol açtı.

Yeni üretim şaraplara yer bulma sorunu da ortaya çıktı. Şarapları ellerinde kalan bazı üreticiler, bunların alkollü el temizleme sıvılarına dönüştürülmesi için hükümet ve bölge yönetimleriyle anlaşmaya vardı.

Projeye katılan üreticilere toplam 50 milyon euro devlet teşviği sağlanacak. Yaklaşık 70 milyon şişeye denk gelen 50 milyon litre şarap özel işlemlerden geçirilerek alkole dönüştürülecek ve bu alkol el dezenfaktanı üretiminde kullanılacak.

100 LİTRE ŞARAPTAN 10 LİTRE ALKOL

Haberi “Satılmayan şaraplar sirke değil dezenfektan olacak” başlığıyla duyuran La Repubblica gazetesi, bu prosedürün detaylarına da yer verdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, her 100 litre şaraptan 10 litre alkol elde edilecek ve bu alkolle her biri 100 ml’lik 120 şişe el temizleme jeli üretilecek.

Gazete şarapların el temizleme jeline dönüştürülmesini “Pandeminin oyunu: Bugün bir şişe hijyen jeli, bir şişe kırmızı şaraptan daha fazla talep görüyor” diye özetledi.