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Coronayla mücadele sürerken bir de bu çıktı! Çin’de bunya virüsü alarmı: Ölü ve vaka sayısı artıyor

Corona virüsüyle mücadele sürerken Çin'den korkutan bir haber daha geldi. Ülkede kene ısırığıyla bulaştığı düşünülen virüs nedeniyle şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de enfekte olduğu bildirildi.

22:11 -
Haberler Dünya
Coronayla mücadele sürerken bir de bu çıktı! Çin’de bunya virüsü alarmı: Ölü ve vaka sayısı artıyor

Çin’de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının etkisi devam ederken, şimdi de bunya virüs baş gösterdi.

SAYI GİTTİKÇE ARTIYOR

Yılın ilk yarısında ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bunya virüsü bulaşan kişi sayısının 37’yi aştığı, daha sonra Anhui eyaletinde de enfekte olan 23 kişinin tespit edildiği aktarıldı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nanjing kentinde enfekte olan bir kadının ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği, yapılan tetkikler sonucunda vücudunda lökosit ve trombosit kaybı görüldüğü ifade edildi. Virüsün Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde şu ana kadar toplam 7 can kaybına yol açtığı açıklandı.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMA OLASILIĞI DA VAR

SFTS (Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu) virüsünün yeni bir virüs olmadığına işaret edilirken, Çin’in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği belirtildi.

Virüsün, bunya virüsü kategorisine dahil olduğu aktarıldı. Virologların virüsün insanlara kenelerden geçtiğini düşündükleri ancak insandan insana kan ve mukoza yoluyla bulaşma olasılığını da dışlamadıkları kaydedildi. İHA

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Son güncelleme: 22:29 05.08.2020
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