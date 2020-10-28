Donald Trump’tan Azerbaycan-Ermenistan çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde gerçekleştirileceği miting öncesi uçağa binmeden önce Andrews Hava Üssü’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump bir gazetecinin, “Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

* Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya varamıyor. Yıllardır bu konuyla uğraşıyorlar. Evet, ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı. Ama bu, aralarında uzun süre anlaşmazlık olan ülkelerde olan bir şey. Onlar tekrar bir araya gelecektir.

ERMENİSTAN ATEŞKESİ BOZDU

27 Eylül'de Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan gerilim dinmek bilmiyor… İki hafta önce Rusya'nın arabuluculuğunda masaya oturan ve insani ateşkes için anlaşan Ermenistan kısa bir süre sonra başta Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence olmak üzere birçok sivil yerleşim noktasına saldırmıştı.

Onlarca sivilin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama ile tarafların insani ateşkes uygulama kararı aldığını duyurmuştu.

Ateşkesin resmi olarak başlamasından dakikalar sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Terter'i ve bölgedeki birçok sivil yerleşim yerini hedef aldığını açıklamış, ateşkesin Ermenistan’ın saldırısı sonucu bozulduğunu belirtmişti. (İHA)

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