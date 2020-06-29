DSÖ’nün rehberine savaş açmıştı! İtalyan uzmandan flaş çıkış

İtalya’daki salgından önce daha yüksek sesli bir şekilde uyarılarda bulunmadığı için pişman olduğunu ifade eden İtalyan bilim insanı Andrea Crisanti, Dünya Sağlık Örgütü’nün test yönergelerine uymayı reddediyor ve onlara ‘aptallar’ şeklinde tepki gösteriyor.

Padua Üniversitesi’nde görevli olan 65 yaşındaki bilim insanı Şubat ayında İtalya’daki ilk vakaların görülmesinin ardından ‘geniş çaplı’ bir test uygulamasının başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Ancak Crisanti’nin çağrısı Dünya Sağlık Örgütü’nün rehberini takip eden Veneto’daki yetkililer tarafından reddedilmişti. Crisanti son olarak ülkedeki zorunlu maske kullanımı sayesinde viral yükün azaldığını ve haslığın hafif şekilde seyretmeye başladığını açıklamıştı.

DSÖ’NÜN REHBERİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Daha İtalya’daki salgının ilk günlerinden doğru tespitlerde bulunan İtalyan bilim insanı Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 rehberi için ‘İşe yaramaz ve yanlış’ ifadelerini kullanmıştı.

İtalya’daki salgının başında yapılan hatalar sonrasında ülkede 34 binden fazla ölüm yaşandı. Bu sayı İtalya’yı dünya üzerinde en çok ölüm yaşanan dördüncü ülke yaptı.

Crisanti İtalya’daki ölümlerin çok olmasının nedenini, sıkıntılı sağlık altyapısı, yaşlıların izolasyonunun sağlanamaması ve ülkedeki yanlış test politikasına bağlıyor.