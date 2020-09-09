Dünya Meteoroloji Örgütü ve BM’den korkutan sıcaklık raporu!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve bir grup iklim bilimci, küresel sıcaklık artışına ilişkin güncel verilerin yer aldığı bir rapor hazırladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından rapora ilişkin yapılan açıklamada, “Atmosferdeki sera gazı konsantrasyonları rekor seviyelerde, artmaya da devam ediyor. Salgın tedbirleri ve ekonomik durağanlığın neden olduğu geçici düşüşün ardından pandemi öncesi seviyelere doğru ilerliyor” ifadesi kullanıldı.

“TEHLİKELİ SEVİYEYE YÜKSELECEK”

Küresel ısınmaya, kuraklık ve sel gibi iklim sorunlarına, iklim değişikliğin geri dönüşü olmayan etkilerine de değinilen rapora göre, Dünya rekor seviyedeki sıcaklığı gelecek 5 yılda görecek ve 2,7 santigrat derece yükselerek Sanayi Devrimi öncesindeki tehlikeli seviyeye yükselecek.

Rapora göre emisyon açığını kapatmak hala mümkün. Ancak buna şart olarak tüm ülkelerin ve sektörlerin küresel ısınmaya karşı acil ve uyumlu bir şekilde harekete geçemsi gerekiyor.

GUTERRES: BU YIL EŞİ GÖRÜŞMEMİŞ BİR YIL OLDU

Rapora ilişkin açıklama yapan Guterres ise, “Bu yıl, insanlar ve gezegen için eşi görülmemiş bir yıl oldu. COVID-19 salgını dünya çapında hayatları alt üst etti. Aynı zamanda, gezegenimizin ısınması ve iklimin bozulması hızla devam etti” dedi.

Xinhua’da yer alan habere göre, Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas ise, sera gazı konsantrasyonlarının en yüksek seviyeye ulaştığını ve artmaya da devam ettiğini söyledi. Taalas, “2016’dan 2020’ye kadarki dönem, kaydedilen en sıcak beş yıllık dönem olacak. 2020 yılında hayatımız değişirken, iklim değişikliği de hız kesmeden devam edecek” ifadesi kullanıldı.

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