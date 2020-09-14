Dünya Sağlık Örgütü: Corona virüsü son salgın olmayacak!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün sosyal medya hesabından corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalar yapıldı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsünün son salgın ya da küresel acil sağlık durumu olmayacağını belirterek şimdi yapılacak doğru siyasi ve finansal yatırımlarla gelecekteki pandemilerin önlenebileceğini veya hafifletebileceğini belirtti.

“HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

* Bir sonraki acil sağlık durumunun ne olacağını bilmiyoruz ama bunun geleceğini biliyoruz.

* Hazırlıklı olmalıyız. Bu korku tellallığı değil, bir eylem çağrısıdır.

* Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli araçlara ve bilgi birikimine sahibiz.

* Bu küresel tehditlerle ancak birlikte dayanışma içinde ve uzun vadeli iş birliğiyle mücadele edebiliriz.

“REKOR SEVİYEYE ULAŞILDI”

DSÖ, dün dünya genelinde 307 bin 930 günlük vaka tespit edildiğini açıklamıştı. Bu sayı günlük corona virüsü vaka sayısında bir rekor olarak kayıtlara geçmişti.