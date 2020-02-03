Dünyada Corona virüsü paniği! Bir vaka daha

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan Corona virüsü vakaları her geçen gün artarken, Hindistan'ın güneyindeki Kerala kentinde üçüncü Corona virüsü vakasına rastlandı.

Hintli yetkililer, tıp öğrencisi olduğu öğrenilen hastanın virüsün çıkış noktası olan Wuhan'a seyahat ettiğini belirtti.

Sağlık yetkilileri tıp öğrencisinin karantinaya alındığını belirtirken, durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Corona virüsüne rastlanan diğer 2 vaka da Kerala'nın farklı bölgelerinde yaşayan öğrencilerdi.

Çin'e seyahat eden toplamda bin 999 kişi gözetim altında tutulurken, bu kişilerden 75'i karantina altına alındı.

Kentte 104 kişiye yapılan test sonuçlarından şu ana kadar 3'ünde Corona virüsüne rastlandığı bildirildi. İHA