En zengin Türk işe bisikletle gitmeye devam edecek

Amerika ve İngiltere'den sonra, Avrupa Birliği de BNT162b2 adı verilen Türk çift Prof. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin, Almanya'da geliştirdiği corona virüsü aşısını onayladı.

Onay 27 ülke için geçerli olacak. Onayın ardından Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Prof. Uğur Şahin, Alman toplumu içinde herkesin karşılıklı saygı kuralları içerisinde yaşaması gerektiğini belirtti.

GÖÇMENLERE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANMALI

Şahin, “Herkese eşit fırsat verilirse neler yapılabileceğini gösterdik. Göçmenler ya da Almanlar, herkes fırsat eşitliğinden yararlanmalı. Yeni gelen göçmenler için de bu geçerli. Bizim BioNTech'te 60 farklı ülkeden insanlar çalışıyor. Benim annem- babam bizleri okutmak ve daha iyi eğitim almamızı sağlamak için sabah 04.30'da kalkıp işe giderdi. Topluma faydalı olabilmeleri için çocukların ve gençlerin eğitimine önem verilmeli” dedi.

ÖNCE KİM AŞILANACAK?

Şu anda kanser aşısı ya da ilacı çalışmalarını sürdürdüklerini de belirten Şahin, “Almanya'da önce kim aşılanmalı? Başbakan Merkel'den mi başlanmalı?” sorusuna, her ülkenin farklı kuralları ve aşı yönetim tarzı olduğunu söyledi.

Buna etik kurulların karar vereceğini, İngiltere'de ünlülerle kampanyalar yapıldığını hatırlattı ve topluma aşıyı daha net anlatabilmek için, her ülkenin kendi kararını vermesi gerektiğini belirtti.

“ZENGİNLİĞİMİZ ARAŞTIRMA İÇİN”

BioNTech'in hisse senetlerinin tavan yaptığını ve şirketin çok değerlendiğini, buna rağmen bisikletle işe gidip gelmeye devam edip etmeyeceği sorulan Şahin, şöyle konuştu;

“Ben öyle yapmaya devam ediyorum. Şu anda önlemler var ve çoğunlukla evden veya ofisten çalışıyoruz. En kısa zamanda normale dönmeyi ve ben de alıştığım tarzımı sürdürmeyi arzuluyorum. Hisselerin değerlenmesi ya da şirketin değerinin çok artması, bizim yaşantımızı etkileyen bir durum değil. İnsanları kurtarabilmek, sağlık alanında daha fazla yatırımlar yapabilmek için bunu önemli görüyorum.”

YIL SONUNA KADAR, 1.3 MİLYON AŞI

Uğur Şahin'i diğer göçmenleri için bir örnek olarak gösteren Bild gazetesi, ayrıca Almanya'nın yıl sonuna kadar 1.3 milyon adet BioNTech aşısı satın alacağını duyurdu.

Almanya'daki ilk aşı dağıtımının 26 Aralık'ta başlayacağı ve sürecin Paul-Ehrlich Enstitüsü tarafından yürütüleceği ve ilk aşılamanın 27 Aralık'ta gerçekleşeceği belirtildi.