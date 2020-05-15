Evcil hayvanlara sahiplerinden corona bulaştı!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten, ilk kez bir köpek ile 3 kedide corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Schouten’in açıklamasına göre, solunum sorunları nedeniyle Nisan ayında uyutularak öldürülen Amerikan bulldog cinsi köpeğin kan örneklerinin incelenmesi sonucu, Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Sahibinin de Covid-19 hastası olduğu ve virüsü köpeğe bulaştırdığı ifade edildi.

Hollanda Tarım Bakanlığı, corona virüsünün görüldüğü işyerlerindeki kedileri de test etti. Daha önce virüs saptanan bir vizon çiftliğindeki 3 kedide de coronaya rastlandı.

Hollandalı bakan, evcil hayvanlara virüsün sahipleri tarafından bulaştırıldığını vurgulayarak, “Evcil hayvanların insanları etkilediğine dair bir kanıt yok. Şimdiye kadar gördüğümüz, enfekte olan hayvanların önce sahiplerinin hasta olduğudur” dedi.

Schouten, corona virüsü belirtisi olan kişilerin evcil hayvanlarından uzak durması gerektiğini söyleyerek, kedi ya da köpeklerin başka bir odaya konmasını ve köpekleri bir başkasının gezdirmesini önerdi.

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