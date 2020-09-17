Fayez el-Sarraj istifa edeceği tarihi açıkladı

Son günlerde hakkında istifa edeceği yönünde iddiaların bulunduğu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez el-Sarraj’dan açıklama geldi.

Devlet televizyonunda konuşan BaşbakanFayez el-Sarraj, Ekim ayı sonuna kadar istifa etmek istediğini bildirdi. Fayez el-Sarraj, “En geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Fayez el-Sarraj, “Umarım komite çalışmalarını tamamlayacak ve yeni bir başkanlık konseyi ve başbakan seçecektir” ifadelerini kullandı.

CENEVRE’DEKİ MÜZAKERELER BOYUNCA GÖREVİNE DEVAM EDEBİLİR

Öte yandan 15 Eylül’de ABD’li Bloomberg haber sitesinde yer alan haberde Fayez el-Sarraj’ın görevinden istifa etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

Fayez el-Sarraj'a yakın olduğu belirtilen yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, el-Sarraj'ın yakında istifasını açıklamayı planladığı ve gelecek ay Cenevre'de düzenlenecek müzakereler boyunca görevine devam edeceği ifade edilmişti.

el-Sarraj ve yardımcılarının konuyu Libyalı ve uluslararası ortaklarıyla görüştüğünü ileri sürülen haberde, el-Sarraj’ın istifasını hafta sonuna kadar duyurmasının beklendiği belirtilmişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Libya'nın doğusunu kontrol altına alan Halife Hafter'e karşı Türkiye'nin desteklediği el-Sarraj, Haziran ayında ülkenin başkenti Trablus'u ele geçirmişti. Fakat o dönemden itibaren el-Sarraj bölgede siyasi bir gerilimle ve yolsuzluk karşıtı hareketle karşı karşıya kalmıştı. el-Sarraj'ın istifa ederek üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor.

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından ikiye bölünen ve çatışma ve kaosun bitmek bilmediği Libya ikiye bölünmüştü. Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken Hafter'i destekleyenler arasında ise Rusya ve Fransa bulunuyor.