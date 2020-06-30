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FDA, onaylanacak Covid-19 aşısı için kriterini açıkladı!

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Covid-19'a karşı üretilecek aşılar için kabul edilme şartlarını açıkladı. FDA'in onay vereceği aşılarda, klinik deneylerde hastalığın şiddetini plasebo ilaçlara göre en az yüzde 50 oranda azaltması koşulu aranacak.

Sozcu.com.tr
20:06 -
Haberler Dünya
FDA, onaylanacak Covid-19 aşısı için kriterini açıkladı!

100’den fazla aşı çalışmasının devam ettiği bu dönemde dünyadaki vaka sayısı 10 milyonu can kaybı ise 500 bini aştı. Ancak şu ana kadar yalnızca iki firma ürettikleri aşıların piyasaya çıkmasına çok yaklaştı. Bunlardan biri İngiliz AstraZeneca diğeri ise çok uluslu bir firma olan Moderna.

İşe yarayan bir aşının en fazla yardımcı olacağı ülkeler arasında birinci sırada bulunan ABD’de aşılarla ilgili haberler en çok takip edilenler arasında.

İnsanları nefessiz bırakan Covid-19’a karşı Mayıs ayında Trump yönetiminin verdiği teşviklerle aşının ABD toprakları içinde geliştirilme çalışmalarına hız verilmişti.

Trump, ABD’deki vaka sayısının hızla artması sonrası aşı çalışmaları için yardım yapılacağını açıklamıştı. Reuters

EN AZ YÜZDE 50 ŞİDDETİNİ DÜŞÜRECEK

FDA ise çalışmalara yardımcı olacak bir onay rehberi açıkladı.

Dünya üzerinde kullanılan ve işe yaradığı kabul edilen birçok ilaca onay veren ve denetleyen FDA, yeni bulunacak Covid-19 aşısı için kestirme yollara izin verilmeyeceğini ifade etti. Kurum ABD’de kullanımına izin vereceği aşı için en az yüzde 50 oranında hastalığın şiddetini düşürmesi şartı koştu.

Klinik deneylerde plasebo etkisi yapan ilaçlara göre hastalığı yüzde 50 oranda daha iyi tedavi eden aşının kabul edileceği belirtilen açıklama Wall Street Journal tarafından duyuruldu.

Aşı geliştiricilerinden, hamileleri ve çocukları koruyacak aynı zamanda onlarda da etkili olacak aşı hakkında bilgi istendiği belirtildi.

Reuters’ın haberine göre ise uzmanlar, güvenilir ve çalışan bir aşı için en az 12 ile 18 ay arasında süre veriyor.

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Son güncelleme: 20:14 30.06.2020
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