FDA’dan AstraZeneca ve Johnson & Johnson’a yeşil ışık

Corona virüsü dünya çapında can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Ülkeler adeta yarışa girerken, aşılarla ilgili birbiri ardına muhtemel tarihler açıklanıyor. Ancak aşı çalışmalarına verilen aralar da süreci sekteye uğratıyor.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’yle birlikte aşı geliştiren AstraZeneca ile Johnson & Johnson firmaları, deneklerinde yan etki ortaya çıkması üzerine ABD’deki çalışmalarını askıya almıştı. İki firmanın da çalışmasıyla ilgili umut veren bir gelişme yaşandı.

KALDIKLARI YERDEN DEVAM EDECEKLER



Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, her iki şirkete de yeşil ışık verildi. Böylelikle hem AstraZeneca hem de Johnson & Johnson çalışmalarına kaldığı yerden devam edebilecek.

AstraZeneca 6 Eylül’de durdurulan çalışmalara yeniden başladığını duyururken, Johnson&Johnson ise geçtiğimiz hafta ara verilen çalışmaların önümüzdeki hafta içinde başlamasının beklendiğini açıkladı.