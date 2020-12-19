Fransa rakamlarla ortaya koydu: Corona virüsü mevsimsel gripten üç kat daha ölümcül

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, hastalığın şifrelerini çözmeye yönelik çalışmalar da aralıksız sürüyor. Fransa’nın Dijon Üniversites Hastanesi’nde yapılan bir araştırmada, mevsimsel grip ve corona virüsü karşılaştırıldı.

Çalışmada Fransa genelinde 1 Mart ve 30 Nisan tarihleri arasında corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan kişilerle, 1 Aralık 2018 ile 28 Şubat 2019 arasında grip nedeniyle hastaneye kaldırılan kişiler mercek altına alındı.

Salgının başlarında corona virüsünün mevsimsel grip kadar ölümcül olduğu düşünülse de, söz konusu çalışmada elde edilen veriler Covid-19’un üç kat daha ölümcül olduğunu savunuyor. Belirtilen tarihler arasında 89 bin 530 kişi corona teşhisiyle hastaneye yatırılırken, bu kişilerden yüzde 16.9’u (15 bin 104 kişi) hayatını kaybetti.

50 YAŞ ÜSTÜ VE ÇOCUKLARDA RİSK



Mevsimsel gribin incelendiği dönemde ise 45 bin 819 kişi hastanede tedaviyel alındı. Bu hastalardan yalnızca yüzde 5.8’i (2 bin 640) yaşamını yitirdi. Sonuçları Lancet dergisinde de yayınlanan çalışmada, bu hastalar arasında 50 yaş üstü kişilerin ve çocukların ağırlıkta olduğu belirtildi.

DAHA FAZLA YOĞUN BAKIM İHTİYACI



Corona virüsü ve mevsimsel gripte yoğun bakım ihtiyacı da benzer şekilde ortaya çıktı. 14 bin 585 (yüzde 16.3) corona hastası yoğun bakıma kaldırılırken, griple mücadele eden 4 bin 926 kişi (yüzde 10.8) yoğun bakımda tedavi gördü. Hastaların yoğun bakımda geçirdiği ortalama süre, gripte 8 gün, corona virüsünde 15 gün olarak açıklandı.

‘SON 5 YILIN EN KÖTÜSÜYDÜ’



Araştırmanın başında yer alan isimlerden Prof. Dr. Catherine Quantin, “İki hastalığı karşılaştıran çalışmamız, Covid-19’un gripten çok daha ölümcül olduğunu ortaya koyuyor. 2018-2019’daki mevsimsel grip, ölüm oranları düşünüldüğünde son 5 yılda Fransa’daki en kötü örnek olarak görünüyordu. Elde edilen bulgular corona virüsünün o dönemden bile üç kat daha yüksek ölüm oranına sahip olduğuna işaret ediyor” dedi.