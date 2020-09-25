Fransa-Türkiye hattında flaş iddia: Erdoğan, Macron’dan hava savunma sistemi istemiş

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Atina yönetiminin tarafında olan Fransa’dan ve Ankara’dan şaşırtıcı iddialar geldi…

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan ve Ankara’dan (Cumhurbaşkanlığından) ismini açıklamak istemeyen yetkililer bu haftanın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini söyleyerek, bu telefon görüşmesinin detaylarını Bloomberg’le paylaştı.

İsmini açıklamayan bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, “Bu hafta gerçekleşen telefon görüşmesinde Erdoğan, Eurosam’ın SAMP/T füze savunma sisteminin üretiminde Türkiye’nin olmamasını isteyen Macron’dan bu muhalefetini bırakmasını istedi” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Elysee Sarayı’ndan da ismini açıklamayan bir yetkili “Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğine karşılık olarak Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarını netleştirmesini istediğini söyledi” yorumunu yaptı. Yetkili, Macron’un Avrupa yapımı savunma sisteminin temin edilmesinden önce bu konunun netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin taleplerine rağmen ABD’nin Patriot sistemini vermemesiyle birlikte Batı’daki diğer müttefiklerine ulaştığına dikkat çeken Bloomberg’in haberinde “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması başta ABD olmak üzere NATO müttefikleriyle ilişkisini test etmişti. Ankara henüz Rus ekipmanları aktive etmedi ve Erdoğan da yaptırım tehditlerine rağmen geri adım atmamıştı” ifadesi yer aldı.

Türkiye ile Fransa arasında son haftalarda ilişkiler gergin bir hal almıştı. Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Atina yönetiminin yanında olan ve bölgeye çok kısa bir süre içerisinde fırkateyn ve savaş uçağı gönderen Fransa, Türkiye karşıtı çok sert açıklamalarda bulunmuştı.

SAMP/T NEDİR?

Fransız MBDA ve İtalyan Thales firmalarının oluşturduğu EUROSAM konsorsiyumu tarafından üretilen SAMP/T orta irtifada, uzun menzilli hava ve kısa menzilli balistik füze sistemi.

Uçak, helikopter, İHA (insansız hava aracı), gemi ve gemisavar füzesi gibi hedefleri vurabilen SAMP/T, kısa ve orta menzilli Aster 15 ve uzun menzilli Aster 30 füzeleri kullanıyor.

SAMP/T ilk olarak 2001 yılında üretilirken şu an İtalya ve Fransa’nın yanı sıra, Birleşik Krallık, Mısır, Cezayir, Katar, Fas, Singapur ve Suudi Arabistan’da kullanılıyor.

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