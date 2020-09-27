Fransa’da Covid-19 paniği: Okullarda sayı artıyor

Dünya çapında 33 milyondan insana bulaşan ve neredeyse 1 milyon insanın da ölmesine sebep olan corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa kabusu yaşıyor…

527 binden fazla insanın hastalandığı ve 31.700 insanın Covid-19 yüzünden yaşamını yitirdiği Fransa’da uzmanlar ve resmi makamlar korkutucu açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Monde, ülke genelinde farklı bölgelerde tespit edilen kümelenmiş salgınların üçte birinin okullarda ve üniversitelerde görüldüğünü yazdı.

BİR İLK YAŞANDI



Gazete, resmi olarak kayıtlara geçen ve incelenen kümelenmiş salgın vakalarının yüzde 32’sinin eğitim kurumlarında olduğunu yazdı. Gazete ülke genelindeki salgının merkez üslerinin eğitim kurumları olmaya başladığını yazdı. Fransa Kamu Sağlığı Ajansı tarafından yayınlanan verilere göre ülke genelindeki 899 kümelenmiş vakanın yüzde 32’si eğitim kurumlarında tespit edilirken ülkede bir ilk de yaşandı.

Daha önce ofis, atölye, fabrika ve benzeri çalışma yerlerinde bu tür vaka sayılarının yüksek olduğu açıklanırken ilk kez eğitim kurumları iş yerlerini geçti. Resmi verilere göre Fransa’da 285 kümelenmiş salgın eğitim kurumlarında tespit edilirken iş yerleri ve ofislerde bu sayının 195 olduğu belirtildi. Hastane, sağlık ocağı ve klinik gibi yerlerde başlayan Covid-19 salgınının sayısı da 97 olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ DALGA ÇOK HIZLI GELİYOR

Öte yandan alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayısının düşmediği Fransa’da Ulusal Doktorlar Konseyi’nin Başkanı Patrick Bouet haftalıK Journal du Dimanche’a konuştu. Bouet, “İkinci dalga tahminimizden çok daha hızlı bir şekilde geliyor” dedi.

Marsilya ve Paris’te kısıtlamaların salgının hızını yavaşlattığını söyleyen Bouet, “Bu hafta sağlık bakanı tarafından açıklanan uyarılar yeterli olmadı” dedi.

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