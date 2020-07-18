Fransa’daki tarihi katedralde yangın çıktı!

Aynı anda üç noktada başlayan yangının ardından olay yerinde incelemede bulunan Savcı Pierre Sennes, soruşturmanın kundakçılığa yöneldiğini söyledi.
Yangın kontrol altına alınıp söndürülürken kilisenin penceresindeki tarihi vitraylar yok oldu.
Nantes'taki yangın, Paris'te Notre Dame katedralinde çıkan ve kiliseye büyük hasar veren yangından bir yıl sonra gerçekleşti.
HASAR NOTRE DAME’DAKİ KADAR DEĞİL
BBC’deki habere göre, Nantes itfaiye şefi, kilisedeki hasarın Notre Dame'daki gibi olmadığını belirtti.
Sabah yerel saatle 07:30'da başlayan yangını söndürmek için 100 itfaiye görevlendirilmişti.
Katedral 1944'de müttefik güçler tarafından bombalanmış, 1972'de ise çatısı çöktükten sonra 13 yıl boyunca tamir görmüştü.