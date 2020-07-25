Genel yayın yönetmeni kovulan gazetede 80’den fazla çalışan istifa etti!

Macaristan’da gündeme gelen olayda, en çok okunan haber sitelerinden biri olan Index’in Genel Yayın Yönetmeni Szabolcs Dull’un görevine şirketin yönetim kurulu başkanı Laszlo Bodolai tarafından son verildi.

İşten çıkarmanın kamuoyuna duyurulmasının ardından ana akım medyanın en önemli muhalif parçalarından biri olan Index’in okurları sokaklara döküldü ve başkent Budapeşte’de protesto gerçekleştirdi.

80’DEN FAZLA GAZETECİ İSTİFA ETTİ

İşten çıkarma sonrası haber sitesinin içinde de sular durulmadı. 80’den fazla editör ve gazeteci Genel Yayın Yönetmeni Dull’un işten çıkarılmasını protesto etti ve yönetime “Kabul edilemez” mesajını vererek istifa ettiklerini açıkladı.

İstifasını açıklayan yönetici pozisyonundaki editörlerden Veronika Munk, istifa gerekçesinin Dull’un kovulması olduğunu belirtti.

Munk, Dull’un kovulmasının ardından Index’teki görevini özgürce ve gazeteciliğin prensiplerine uygun şekilde yapamayacağını dile getirdi.

Bir araya gelerek Genel Yayın Yönetmeni Dull’un görevine iade edilmesini talep eden çalışanların talebi yönetim tarafından kabul görmedi.

MUHALİF MEDYAYI SUSTURMA GİRİŞİMİ İDDİASI

Yönetimdeki ani değişikliğin ardından Budapeşte sokaklarına çıkan Index okurları ise gazetedeki değişikliğin politik nedenlerden ötürü gerçekleştiğini savundu.

Index’in hükümetin eylemlerini eleştiren en büyük muhalif medya olduğunu söyleyen protestocular tepkilerini sokaklarda gösterdi.

Gazete yönetimi ise bağımsız yayın politikasının risk altında olmadığını söylerken şirketin kurucu ortaklarından olan ve 2011’de Victor Orban hükümetinin artan baskıları sonucunda şirketten ayrılan Peter Uj, “Index, varlığıyla hükümeti rahatsız eden tek basın kuruluşuydu” ifadesini kullandı.

Index, geçtiğimiz Mart ayında hükümete yakın TV2’nin sahibi Miklos Vaszily tarafından satın alınmıştı.