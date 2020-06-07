Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

George Floyd gösterileri devam ederken Ivanka’ya şok

Amerika’daki bir üniversite Trump'ın protestolara verdiği tepkiden sonra kızı Ivanka’nın  konuşmasını iptal etti

Tayfun HOPALI / ABD
07:08 -
Haberler Dünya
George Floyd gösterileri devam ederken Ivanka’ya şok

ABD Başkanı Donald Trump’ın George Floyd’un ölümüyle ilgili protestolara verdiği tepki nedeniyle Ivanka Trump’ın mezunlara bir konuşma yapma planını iptal etti.

Wichita State Üniversitesi  yöneticileri Trump’ın  kızının WSU Tech mezunlarına konuşacağını açıkladıktan sonra gelen tepkiler üzerine bu konuşmanın iptal edildiğini açıkladı.

IVANKA’DAN JET YANIT
Ivanka’nın  konuşacağı duyurusunun yapılmasının ardından  üniversite profesörlerinden Jennifer Ray tarafından yöneticilere konuşmayı iptal etmelerini isteyen bir mektup gönderildi. Mektup sosyal medyada dolaştı ve öğrenciler ve mezunlardan binlerce imza toplandı.

Gelen tepkileri değerlendiren üniversite yönetimi konuşmanın iptal edildiğini açıkladı. Wichita Eyaleti  Cumhuriyetçi ABD temsilcisi Ron Estes yaptığı açıklamada “hayal kırıklığına uğradığını” söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ivanka Trump, “Kültürün engellenmesi ve ifade özgürlüğünde ayrımcılığa” maruz kaldığını dile getirdi.

ABD Amerika Donald Trump
Son güncelleme: 07:46 07.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more