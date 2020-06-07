George Floyd gösterileri devam ederken Ivanka’ya şok

ABD Başkanı Donald Trump’ın George Floyd’un ölümüyle ilgili protestolara verdiği tepki nedeniyle Ivanka Trump’ın mezunlara bir konuşma yapma planını iptal etti.

Wichita State Üniversitesi yöneticileri Trump’ın kızının WSU Tech mezunlarına konuşacağını açıkladıktan sonra gelen tepkiler üzerine bu konuşmanın iptal edildiğini açıkladı.

IVANKA’DAN JET YANIT

Ivanka’nın konuşacağı duyurusunun yapılmasının ardından üniversite profesörlerinden Jennifer Ray tarafından yöneticilere konuşmayı iptal etmelerini isteyen bir mektup gönderildi. Mektup sosyal medyada dolaştı ve öğrenciler ve mezunlardan binlerce imza toplandı.

Gelen tepkileri değerlendiren üniversite yönetimi konuşmanın iptal edildiğini açıkladı. Wichita Eyaleti Cumhuriyetçi ABD temsilcisi Ron Estes yaptığı açıklamada “hayal kırıklığına uğradığını” söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ivanka Trump, “Kültürün engellenmesi ve ifade özgürlüğünde ayrımcılığa” maruz kaldığını dile getirdi.