Hz. Muhammed karikatürü krizinde Macron’a öfke büyüyor!

Fransa'da geçen hafta öğretmen Samuel Paty'nin Hz. Muhammed ile alay eden bir karikatürü sınıfta göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesi dünya kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Paty’nin ölümünün ardından Fransa'daki bazı kentlerdeki kamu binalarına Hz. Muhammed'in karikatürünün yansıtılması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘düşünce ve ifade özgürlüğü’ vurgusu yaparak İslam karşıtlığını körüklemesi başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol” ifadelerini kullanmış ve Fransız mallarını boykot çağrısı yapmıştı.

Erdoğan’ın sert çıkışının ardından İran, Irak, Bangladeş, Katar, Pakistan, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan’dan da Fransa’ya sesler yükseldi.

İRAN: AKILSIZCA VE DÜŞMANCA



Fransa’nın öğretmenin öldürülmesi sonrası attığı adımların ‘akılsızca’ olduğuna dikkat çeken Tahran yönetimi, Fransız diplomatlara durumu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa’yı düşünce ve ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak İslam düşmanlığını tırmandırmaya çalışmakla suçladı. Yerel gazeteler Macron’u birinci sayfalarına taşırken, ‘şeytan’ karikatürüyle resmetti.

BANGLADEŞ’TE BİNLERCE KİŞİYLE PROTESTO

Bangladeş’in başkenti Dakka’da dün geniş çaplı bir protesto gösterisi düzenlendi. 40 bini aşkın kişinin bir araya geldiği gösterilerde Macron posterleri yakıldı, Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıldı.

Fransa Büyükelçisi’nin de Paris’e gönderilmesi istenirken, elçilik binası yıkılmakla tehdit edildi.

‘İYİLEŞTİRİCİ DOKUNUŞ OLABİLİRDİ’

Pakistan Başbakanı İmran Han, Macron’a Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Han, “Macron, hiçbir anlayışa sahip olmadan İslam’a saldırdı. Avrupa ve dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularını yaraladı. Oysa ki iyileştirici bir dokunuşta bulunabilirdi” dedi.

FRANSIZ YEMEKLERİNE SINIRLAMA

Fransız mallarının market raflarından kaldırıldığı Katar’da, Paris’teki ünlü Le Train Bleu restoranının replikası başkent Doha’da bulunuyor. Söz konusu restoran açık kalmaya devam ederken, bundan böyle Fransız yemeklerini, Fransa’dan gelen malzemeler kullanmadan yapma kararı aldı.

İSLAM’IN TERÖRLE BAĞI YOK



Suudi Arabistan’da ismini vermeden devlet ajansına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İslam’a yönelik terörizmle bağ kurma girişimlerini kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise Hz. Muhammed karikatürünün düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesine karşı çıkarak, İslam’ın terörle ilişkilendirilmesinin yanıltıcı ve ayrımcı bir tutum olduğunu belirtti.

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