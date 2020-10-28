Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hz. Muhammed karikatürü krizinde Macron’a öfke büyüyor!

Fransa'da bir öğretmenin okulda Hz. Muhammed karikatürü gösterdikten sonra öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığını körüklemesine öfke artıyor. Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası İran, Irak, Bangladeş, Katar, Pakistan, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden Fransa'ya tepki gösterildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:48, 28/10/2020
Haberler Dünya
Hz. Muhammed karikatürü krizinde Macron’a öfke büyüyor!

Fransa'da geçen hafta öğretmen Samuel Paty'nin Hz. Muhammed ile alay eden bir karikatürü sınıfta göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesi dünya kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Paty’nin ölümünün ardından Fransa'daki bazı kentlerdeki kamu binalarına Hz. Muhammed'in karikatürünün yansıtılması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘düşünce ve ifade özgürlüğü’ vurgusu yaparak İslam karşıtlığını körüklemesi başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol” ifadelerini kullanmış ve Fransız mallarını boykot çağrısı yapmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Erdoğan’ın sert çıkışının ardından İran, Irak, Bangladeş, Katar, Pakistan, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan’dan da Fransa’ya sesler yükseldi.

İRAN: AKILSIZCA VE DÜŞMANCA

Fransa’nın öğretmenin öldürülmesi sonrası attığı adımların ‘akılsızca’ olduğuna dikkat çeken Tahran yönetimi, Fransız diplomatlara durumu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa’yı düşünce ve ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak İslam düşmanlığını tırmandırmaya çalışmakla suçladı. Yerel gazeteler Macron’u birinci sayfalarına taşırken, ‘şeytan’ karikatürüyle resmetti.

BANGLADEŞ’TE BİNLERCE KİŞİYLE PROTESTO

Bangladeş’in başkenti Dakka’da dün geniş çaplı bir protesto gösterisi düzenlendi. 40 bini aşkın kişinin bir araya geldiği gösterilerde Macron posterleri yakıldı, Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıldı.

Dakka’da binlerce kişi protesto gösterilerine katıldı.

Fransa Büyükelçisi’nin de Paris’e gönderilmesi istenirken, elçilik binası yıkılmakla tehdit edildi.

‘İYİLEŞTİRİCİ DOKUNUŞ OLABİLİRDİ’

Pakistan Başbakanı İmran Han, Macron’a Twitter üzerinden tepki gösterdi.

İmran Han.

Han, “Macron, hiçbir anlayışa sahip olmadan İslam’a saldırdı. Avrupa ve dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularını yaraladı. Oysa ki iyileştirici bir dokunuşta bulunabilirdi” dedi.

FRANSIZ YEMEKLERİNE SINIRLAMA

Fransız mallarının market raflarından kaldırıldığı Katar’da, Paris’teki ünlü Le Train Bleu restoranının replikası başkent Doha’da bulunuyor. Söz konusu restoran açık kalmaya devam ederken, bundan böyle Fransız yemeklerini, Fransa’dan gelen malzemeler kullanmadan yapma kararı aldı.

İSLAM’IN TERÖRLE BAĞI YOK

Suudi Arabistan’da ismini vermeden devlet ajansına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İslam’a yönelik terörizmle bağ kurma girişimlerini kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise Hz. Muhammed karikatürünün düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesine karşı çıkarak, İslam’ın terörle ilişkilendirilmesinin yanıltıcı ve ayrımcı bir tutum olduğunu belirtti.

İlginizi ÇekebilirGuardian'dan Erdoğan-Macron gerilimi yorumu: İkisinin de işine yarıyorGuardian'dan Erdoğan-Macron gerilimi yorumu: İkisinin de işine yarıyor

 

İlginizi ÇekebilirBoykota götüren süreç: Erdoğan ile Macron arasındaki 7 krizBoykota götüren süreç: Erdoğan ile Macron arasındaki 7 kriz
AKP Avrupa Bangladeş Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanlığı Fransa Hz. Muhammed Irak İran İslam Katar Kuveyt Pakistan protesto Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan TAyyip Erdoğan ÜRDÜN
Yayınlanma Tarihi:10:34,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more