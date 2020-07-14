İdlib’de ortak devriye sırasında patlama: 3 Rus askeri yaralı

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Rus haber ajansı RIA’ya dayandırdığı haberde ortak devriye sırasında bir patlama yaşandığını duyurdu.
“Son dakika haberi” şeklinde servis edilen gelişmeyi Rusya Savunma Bakanlığı doğrularken bombalı saldırıyı Suriyeli militanların yaptığı açıklandı. Öte yandan yerel kaynaklar İdlib’deki M4 yolunda Türk – Rus ortak devriyesi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrasında devriyenin iptal edildiğini belirttiler.
İlk belirlemelere göre 3 Rus askeri yaralanırken, yaralanan Türk askerinin sayısı resmi olarak açıklanmadı.