İkinci kez corona virüsüne yakalanan hastadan sonra korkulan oldu

Bütün dünyanın corona virüsüne karşı mücadelesi devam ederken dün Hong Kong’ta Covid-19’u yenmeyi başaran bir kişide aylar sonra hastalığın nüksetmesi panik yarattı…

Bilim dünyası insan bağışıklığının corona virüsüne karşı etkisini tartışırken, korkutan açıklamalar ise bu sefer çok yakından geldi… Hollanda ve Belçikalı bilim insanları, daha önce corona virüsü kapan bulaşan hastalığı atlatan iki kişide de yeniden corona virüsüne rastlandığını açıkladı.

Hollanda'daki hastanın ileri yaşta olduğu ve bünyesinin zayıf olduğu, Belçika'daki hastanın ise hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

MUTASYONA UĞRADI MI?

Belçikalı virolog Marc Van Ranst yaptığı açıklamada, “Bu hiç de iyi bir haber değil” dedi. Belçika'daki hastanın vücudunun ilk virüs mücadelesinde yeteri kadar antikor geliştirememesi nedeniyle bu hastalığa yeniden yakalanmış olabileceği belirtiliyor. Bu kişilerin, daha önce başka kişilerle temasa geçtiği ve virüsü onlardan mı aldığı, yoksa başkalarına da bulaştırıp bulaştırmadığı bilinmiyor.

Hong Kong'daki hastanın ise, iyileştikten sonra gittiği İspanya'da virüsü kaptığı sanılıyor. Bu kişilerin yeniden kaptığı virüsün, ilk haliyle mi yeniden ortaya çıktığı, yoksa mutasyona uğramış haliyle mi bulaştığı araştırılıyor.