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İnternetten maske ve dezenfektan alırken dikkat! Büyük dolandırıcılık ortaya çıktı

İngiltere’de 1 milyon 860 bin sterlinlik corona virüsü dolandırıcılığı yapıldı. Uzmanlar, Batı Afrika’da bulunan bazı çetelerin yüzlerce sahte internet sitesi kurduklarını ve bu sitelerde alışveriş yapmak isteyen işletmelerin, hastanelerin, huzurevlerinin ve kişilerin dolandırıldığını duyurdu.

18:25 -
Haberler Dünya
İnternetten maske ve dezenfektan alırken dikkat! Büyük dolandırıcılık ortaya çıktı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını Avrupa'da etkisini arttırarak sürerken, İngiltere'de dolandırıcılar 1 milyon 860 bin sterlin değerinde corona virüsü dolandırıcılığı gerçekleştirdi.

İngiliz polisi, ülkedeki çok sayıda kurumun ve kişinin internet siteleri üzerinden corona virüsü dolandırıcılığına maruz kaldığını, dolandırılan kurum ve kişilerin sahte alışveriş nedeniyle kaybettikleri toplam paranın 1 milyon 860 bin sterlinden fazla olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, yaptıkları incelemeler neticesinde corona virüsü salgını krizini fırsata çevirmek isteyen Batı Afrika'da bulunan bazı çetelerin geçtiğimiz ay yüzlerce sahte internet sitesi kurduklarını açıklarken, bu sahte siteler ile toplu alışveriş yapmak isteyen işletmeler, hastaneler, huzurevleri ve kişilerin dolandırıldığını duyurdu.

Araştırmacılar, dolandırıcılığın büyük kısmının var olmayan dezenfektan ve maske satışı olarak gerçekleştiğini ifade ederken, kurumların ve kişilerin corona virüsü salgını nedeni ile panik halinde bu sitelere yöneldiğini ve tuzağa düştüklerini söyledi. (İHA)

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