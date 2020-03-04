İstanbul’dan kalkan uçakta Corona virüsü çıktı!

ChannelNewsAsia’da yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde THY’nin TK55 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan Corona virüsü testi pozitif çıktı.

Singapur Sağlık Bakanlığı, THY uçağındaki yolcuların da karantina altına alındığını duyurarak planlanan dönüş seferinin iptal edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE’YE HABER VERİLDİ

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Singapur’daki Türkiye Büyükelçiliği’ni haberdar ettiklerini ve konuyla ilgili irtibat halinde olduklarını belirtti.

Singapur’da bugüne kadar 110 kişide Corona virüsü tespit edildi. Ülkede Corona virüsüne bağlı bir ölüm yaşanmadı.

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