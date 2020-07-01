Japonya’dan corona virüsü umudu: Aşı insanlar üzerinde denenmeye başlandı

Dünya genelinde yaklaşık 10.5 milyon kişiye bulaşarak 514 bini aşkın ölüme neden olan corona virüsüne dair aşı çalışmaları farklı ülkelerde sürerken, Japonya'da umut verici bir gelişme yaşandı. Osaka merkezli Anges Inc. adlı ilaç şirketi ülkede corona virüsü aşısının insanlar üzerindeki ilk klinik testlerine başlandığını duyurdu.

Osaka’da bir üniversite hastanesinde 30 sağlıklı insan üzerinde gerçekleştirilen testlerde 15’er kişilik iki farklı gruba ayrılan deneklere farklı dozlarda aşı uygulandı. Deneklerin 8 hafta süreyle gözlem altında tutulacağı ifade edildi.

KATILIMCI SAYISI 400’E ÇIKACAK

Ciddi yan etkilerin görülmemesi halinde katılımcı sayısının 400’e yükseltileceği öğrenilirken, sonraki aşamada ise deneklerde virüse karşı antikor gelişip gelişmediği saptanmaya çalışılacak.

Çalışmalarda başarı sağlanması halinde aşı için gerekli üretim iznini önümüzdeki yıl sonbahara dek hükümetten almayı planlayan şirketin, ilk etapta 200 bin dozluk aşı üretmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Japonya’da hükümet ithal aşı tedariğinde sorun yaşanabileceği ihtimaline karşın, yerli üretim aşıya daha sıcak bakıyor.