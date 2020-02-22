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Jennifer Aniston paylaştı sosyal medya yıkıldı! Friends bu kez gerçekten dönüyor!

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, Friends'le ilgili yaptığı paylaşımla dizinin geri dönüşünü müjdeledi.

Sozcu.com.tr
10:32 -
Haberler Dünya
Jennifer Aniston paylaştı sosyal medya yıkıldı! Friends bu kez gerçekten dönüyor!

1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve son bölümünün üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Friends dizisiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Yıllardır yeniden çekilecek söylentileriyle heyecan yaratan dizinin oyuncularından Jennifer Aniston, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Rol arkadaşlarıyla bir arada olduğu diziden bir kare paylaşan Aniston, “Gerçekleşiyor” notunu düştü.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

It's happening… ⁣ ⁣ ⁣ @hbomax⁣ @courteneycoxofficial⁣ @lisakudrow⁣ @mleblanc⁣ @mattyperry4⁣ @_schwim_

Jennifer Aniston (@jenniferaniston)’in paylaştığı bir gönderi ()


Sosyal medyaya bomba gibi düşen paylaşım sonrası ayrıntılar da ortaya çıktı. Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow ve Matt LeBlanc’tan oluşan orijinal kadronun tamamının projede yer alacağı açıklanırken, oyuncuların 2.5 milyon dolar ücret alacağı öne sürüldü.

HBO Max’ta yayınlanacak özel bölümün bir senaryoya bağlı olmayacağı ve Mayıs ayında ekrana geleceği belirtiliyor.

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Son güncelleme: 10:34 22.02.2020
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