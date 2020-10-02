Joe Biden’ın corona virüsü testi negatif çıktı

3 Kasım’da düzenlenecek ABD Başkanlık seçimlerine 4 hafta kala Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden önceki gün ilk defa karşı karşıya gelmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “First Lady ve benim Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecimize hemen başlayacağız. Bunu beraber atlatacağız” ifadesini kullanmıştı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Trump’ın testinin pozitif çıkmasının ardından gözler Demokrat Partili rakibi Joe Biden’a çevrildi. Biden’a yapılan corona testinin sonucunun negatif olduğu açıklandı.

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