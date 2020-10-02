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Joe Biden’ın corona virüsü testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania'nın corona virüsüne yakalandığının duyurulmasının ardından gözler Demokratların adayı Joe Biden'a çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Trump'la televizyonda karşı karşıya gelen Biden'ın corona virüsü testinin negatif çıktığı açıklandı.

Çeviri: Atakan YORULMAZ
19:31 -
Haberler Dünya
Joe Biden’ın corona virüsü testi negatif çıktı

3 Kasım’da düzenlenecek ABD Başkanlık seçimlerine 4 hafta kala Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden önceki gün ilk defa karşı karşıya gelmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “First Lady ve benim Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecimize hemen başlayacağız. Bunu beraber atlatacağız” ifadesini kullanmıştı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Trump’ın testinin pozitif çıkmasının ardından gözler Demokrat Partili rakibi Joe Biden’a çevrildi. Biden’a yapılan corona testinin sonucunun negatif olduğu açıklandı.

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Son güncelleme: 19:32 02.10.2020
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