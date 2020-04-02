Karantinadaki gemide 160 Türk bulunuyor iddiası!

NTV Atina muhabiri 160 Türkün de içinde olduğu karantinadaki gemide 383 kişinin bulunduğunu açıkladı.

İsviçre kökenli bir yolcuda corona tespit edildiği için karantinaya alınan gemideki 120’den fazla yolcuda daha corona pozitif çıktı.

TÜRK SAYISINDA KESİNLİK YOK

Yunan yetkililere göre, karantinadaki gemide 152 Türk bulunuyor ancak seyahat acentasının verdiği bilgiye göre ise gemide 160 Türk bulunuyor.

Şu ana kadar sadece gemideki 2 yolcunun corona nedeniyle hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Diğer yolcular ise gemide karantinada tutuluyor.