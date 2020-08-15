Koalisyon güçlerine destek götüren TIR’a saldırı!

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan TIR’lara saldırılar devam ediyor. Dün ülkenin güneyinde yer alan Divaniye kentindeki Divaniye Köprüsü yakınlarında malzeme taşıyan TIR’arın geçişi sırasında yapılan mayınlı saldırının ardından bugün de Zikar kenti yakınlarında mayınlı saldırı yapıldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan TIR’a Zikar'ı Basra'ya bağlayan otobanda mayınlı saldırı yapıldığı duyuruldu. Yetkililer, lojistik destek taşıyan TIR’ın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilmiş mayının patlatılması soncu TIR’da hafif maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

TEMMUZ AYINDAN BERİ 8 KEZ SALDIRI DÜZENLENDİ

Öte yandan Irak'ta geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri için lojistik destek taşıyan araçlara 8 kez saldırı düzenlendi. Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı. (İHA)

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