Komşunun liderinden Trump çağrısı

İran, uluslararası gerilim, ekonomik kriz ve yaptırım gölgesinde seçimlere hazırlanıyor… İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bir açıklama yaptı. Resmi internet sitesinde canlı yayınlanan konuşmasında Ruhani, 21 Şubat’ta yapılacak seçimler için çağrıda bulundu.

ABD’nin İran’a yaptırım uyguladığını hatırlatan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın maksimum baskısının ulusal birliğe zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Ruhani, “Trump’ın kurumlar ile halk arasında yaratmaya çalıştığı uçurumu oluşturmasına izin vermemeliyiz. Birlikte olmaya devam etmeliyiz. Sırtınızı 21 Şubat’ta yapılacak seçimlere dönmeyin. Geniş bir katılım olsun” dedi.

Ülkedeki bütün adayları değerlendiren İran Devrim Muhafızları Konseyi bu ana kadar 14.000 aday adayından 9 binini diskalifiye etmişti. Ilımlı siyasetçiler, birçok şehirde aday olmadığını açıkladı.