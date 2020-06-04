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Kosova’da siyasi kriz sona erdi! Yeni kabinede bir de Türk var

Kosova’da dün kurulan yeni hükümette Avdullah Hoti’nin kabinesi 61 evetle güvenoyu aldı.

Sozcu.com.tr
13:07 -
Haberler Dünya
Kosova’da siyasi kriz sona erdi! Yeni kabinede bir de Türk var

Kosova’da yaşanan siyasi krizin ardından yeni hükümet dün kuruldu. Meclis Genel Kurulu’nda olağanüstü yapılan oturumda Kosova Demokratik Birliği (LDK) Adayı Avdullah Hoti, 61 evet ve 1 çekimser oy ile yeni hükümeti kurdu.

Oturumun başında ‘Hükümet Programı’nı sunan Hoti, koalisyon ortaklarıyla birlikte halk için çalışacaklarını belirterek, ekonomik kalkınma, istihdam, sağlık, eğitim ve salgınla mücadeleye odaklanacaklarını kaydetti.

16 BAKANDAN OLUŞUYOR

Hoti ayrıca, anayasa ile hukukun üstünlüğüne saygı göstererek, yolsuzlukla mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

DHA’nın aktardığına göre Hoti, hükümet programını sunduktan sonra kabineyi açıkladı. Dört Başbakan Yardımcısı ve 16 bakandan oluşacak kabinede bir Türk de yer alıyor. Eğitim Bakan Yardımcılığı yapan Enis Kervan, Bölgesel Kalkınma Bakanı görevine getirildi.

ANAYASA Başbakan Başbakan Yardımcısı Hükümet Kalkınma Bakanı Kosova Meclis Sağlık
Son güncelleme: 13:13 04.06.2020
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