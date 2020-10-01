Libya anlaşmasına BM tescili

BM tarafından onaylanan tescil belgesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını onayladığı belirtildi. Tescil belgesinde şu ifadelere yer verildi:

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, aşağıdaki uluslararası anlaşmanın Birleşmiş Milletler Şartı’nın 102. Maddesi uyarınca onaylamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası (eklerle birlikte).”

NE OLMUŞTU?

Türkiye ve Libya arasında yapılan 27 Kasım 2019'da “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ve “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı.

Yapılan anlaşma ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetim’inin (GKRY) Türkiye'ye karşı yaptıkları planlar bozulmuş, anlaşma metninde kıta sahanlığının ve ekonomik bölge sınırlarının tek tek koordinatları belirlenmişti.

Türkiye ve Libya anlaşmayı tescil etmesi için Birleşmiş Miletlere (BM) göndermişti. (İHA/DHA)