Libya’da seçim tarihi belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tunus’taki Libya Diyalog Konferansı’nda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve darbeci General Hafter’in doğu merkezli Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasında 18 ay içinde seçimlerin yapılması konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Williams yaptığı açıklamada, Tunus’ta gerçekleştirilen siyasi görüşmeler sonucunda tarafların parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılması konusunda anlaştığını aktardı.

Williams, “Seçimlere gitmek ve ülkeyi birleştirmek için yeni bir yönetici gerekiyor. Bu süreç reforme edilmiş bir Başkanlık Konseyi ile etkili ve birleşik bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını gerektiriyor” dedi.

William, ayrıca toplantıda Başkanlık Konseyinin yetkileri ve görevleri konusunda görüşüldüğünü fakat kimlerin bu görevleri alacağının görüşülmediğini ifade etti. (İHA)

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