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Lübnan’daki patlamaya ilişkin kafa karıştıran açıklama: Roket ya da bomba olabilir

Lübnan'da 154 kişinin can verdiği patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Avn, roket ve bomba gibi dış müdahale olasılığı olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
15:53 -
Haberler Dünya
Lübnan’daki patlamaya ilişkin kafa karıştıran açıklama: Roket ya da bomba olabilir

Lübnan’nın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hükümetin ihmali olduğuna yönelik protestolar sürerken, göstericiler güvenlik güçleriyle karşı karşıya geliyor.

2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan depodaki patlamanın nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Mişel Avn’dan kritik bir açıklama geldi.

Patlama anından bir görüntü.

Yerel medyada yer alan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, “Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla dışarıdan müdahale olasılığı var” dedi.

ÜÇ AŞAMADA YÜRÜTÜLÜYOR

Soruşturmanın üç seviyede yürütüldüğünü söyleyen Avn, “Öncelikle patlayıcı madde nasıl girdi ve depolandı. Daha sonra patlama sebebinin ihmal ya da kaza olup olmadığı ve son olarak dış müdahale olasılığı geliyor” dedi.

Lübnan'da salı günü meydana gelen patlamada 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişi de yaralandı.

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Son güncelleme: 16:05 07.08.2020
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