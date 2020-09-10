Macron: Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün Fransa’da 7 AB üyesiyle gerçekleşen zirvenin ardından açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE İLE YENİDEN DİYALOG KURMAK İSTİYORUZ”

Macron, “Saf değiliz ama Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Zirvenin sonuç bildirgesinde ise “Türkiye'yle diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Avrupa Birliği ilave kısıtlayıcı tedbirler listesi geliştirmeye hazırdır” denildi.

ALTUN: HANGİ MACRON’U KINAYALIM?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Macron’a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım?

* De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu?

* Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu?

* Yoksa Akdeniz seferine çıkan ‘atanamayan Napolyon’ mu?

DIŞİŞLERİ’NDEN MACRON’A TEPKİ

Macron, zirve öncesi yaptığı açıklamada “Biz Avrupalılar olarak Erdoğan'a karşı sert ve güçlü olmalıyız. Herhangi bir gerilimden uzak durmaya çalışıyoruz fakat Türkiye'nin bölgedeki amaç ve isteklerini netleştirmesi gerekiyor. Avrupa'nın Türkiye'ye karşı daha net ve birlik halinde bir tutum sergilemesi gerekiyor” demişti.

Macron'un bu sözlerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt gelmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

* Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır.

* Aslında Macron’un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur. Zira tüm dünyada serbestçe at koşturdukları günler geride kalmıştır.

* Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç açısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır.