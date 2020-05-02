Mevsimsel griple kıyaslanan corona dünyayı nasıl krize sürükledi? İşte 4 maddede cevabı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında bir krize dönüştü. 3 milyonu aşkın insana bulaşan virüs nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, önlem üstüne önlem almaya başladı.

Peki neredeyse her yıl yaşanan grip salgınına (influenza) göre daha az öldürücü olduğu sık sık dile getirilen corona, neden dünya ekonomisini durma noktasına getirdi?

CNN International, uzmanların açıklamalarından yola çıkarak bu sorunun yanıtını dört maddede bir araya getirdi.

– Corona virüsü daha bulaşıcı: Gribe yakalanan bir insan ortalama olarak 1.28 kişiye hastalık bulaştırıyor. Bu oran corona virüsünde ise 2 ila 3 kişi arasında değişiyor.



– Corona virüsü daha hızlı can alıyor: ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre Ekim 2019 ile Nisan 2020 arasında günde ortalama 331 kişi grip nedeniyle hayatını kaybetti.

6 Şubat ile 30 Nisan arasında ABD’de corona virüsü nedeniyle ölenlerin günlük ortalaması ise 739 olarak kayıtlara geçti.

– Corona günlerce belirti göstermeden yayılabiliyor: Gribe yakalanan kişi, bir ile dört gün arasında hasta hissetmeye başlıyor. Ortalama olarak iki gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor.

Corona virüsü bulaştıktan sonra 4-5 gün sonra ilk belirtileri ortaya çıkabilirken, bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor. Belirti görülmeyen sürede hastalığın yayılması kolaylaşıyor.

Grip için aşı var ama corona için yok: Grip için halihazırda uygulanan aşılar bulunsa da, corona virüsüyle ilgili henüz onaylanmış bir örnek yok. Bu nedenle corona virüsünden aşıyla korunmak da şu an için mümkün değil.

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