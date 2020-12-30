Mutasyonlu virüsün sağlık sistemini çökme noktasına getirdiği ülke: Güney Afrika

Güney Afrika yeni virüs mutasyonuyla mücadele etmeye çalışıyor. Ülkede meydana gelen bulaş oranlarındaki artış son iki haftada neredeyse iki katına çıktı. Sağlık sistemi çökmek üzere.

Dünya İngiltere'de meydana gelen mutasyon haberlerinden sonra her gün yeni bir mutasyon haberiyle güne uyanıyor. Güney Afrika da mutant virüsten nasibi alan ülkelerden.

Güney Afrika Cumhuriyeti neredeyse 60 milyonluk bir nüfusa sahip. 60 milyonluk ülkede vaka sayısı bir milyonu geçti. Ölüm rakamlarıysa 25 bini aşmış durumda. Özellikle son iki haftada elde edilen verilere göre, 12 Aralık'ta, 100 bin kişi başına 10.24 olan vaka sayısı 26 Aralık'ta 19.86'ya, ölüm sayısıysa 100 bin kişi başına 0.25'ten, 0.48'e yükseldi.

GÜNEY AFRİKA'DA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kabine toplantısının ardından kısıtlamaların 1. Seviyeden 3. Seviyeye çıkartıldığını açıkladı. Ülkedeki bütün etkinlikler yasaklandı ve halka açık yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi. Cumhurbaşkanı Ramaphosa, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Sağlık sistemimizin yeni enfeksiyon dalgası karşısında ayakta kalabilmesi için yükselen eğriyi düzleştirmek zorundayız” dedi. Sağlık Bakanı Zweli Mkhize de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Yayılma oranı ilk dalgadan çok daha hızlı ve önümüzdeki günlerde ilk dalganın zirvesini geçeceğiz” uyarısında bulunmuştu.

ÜLKEDEKİ BİLİM İNSANLARI ENDİŞELİ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Richard Lessells, yeni varyant karşısında çaresiz olmadıklarını belirterek, virüse karşı halkın davranış şekillerini değiştirebileceğini ifade etti ve kapalı alanlarda bulunmaktan kaçınmanın önemine değindi.

Diğer yandan, mutant virüsün kıyı illerinde daha baskın hale geldiğini söyleyen Lessells, vatandaşların tatil dönüşlerinde virüsü taşıyabileceklerini ve ülke sınırları dışına götürebileceklerini de ifade etti. Yeni varyantın çok daha hızlı yayıldığını vurgulayan Dr. Richard, “Bir milyon vaka ciddi bir kilometre taşıdır. Gerçek vaka ve ölüm rakamları çok daha fazla olabilir.” açıklamasında bulundu.

EKİM AYINDAN BU YANA ÖRNEKLER TOPLANIYOR

Ülkedeki bilim insanlarına göre, yeni vakaların yüzde 80 ila 90'ı mutant virüs kaynaklı. Uzmanlar mutant virüsün ülkenin güney ve güneydoğu bölgelerinde daha yaygın olduğuna işaret ediyorlar. Ekim ayından bu yana tüm örnekleri inceleyen bilim insanları, mutasyonla birlikte viral yükün arttığını, bu yüzden bulaşıcılığın da yükseldiğini ifade ediyorlar.

SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI VAR

Mediclinic International ülkedeki en büyük hastane ağlarından biri. Hastane tarafından pazar günü yapılan açıklamada, vaka sayılarındaki ciddi artışın, ağır hastalara yoğun bakım hizmeti sağlama noktasında, personel, ekipman ve yatak gibi sağlık kaynakları üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturduğu ifadelerine yer verildi.

Şirket, ülkenin güneybatısında bulunan Western Cape eyaletini işaret ederek, “Hastanelerimizde bakılması gereken hasta sayısı, ilk dalgadaki zirve noktasını aştı. Bu noktada yoğun bakım ünitelerimizin çoğu tam kapasiteyle çalışıyor” dedi.

'PANİK YAPMAYA GEREK YOK' SÖZCÜ'ye konuşan Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz'a göre mutasyonlu virüs Türkiye'ye ulaşsa bile panik yapmaya gerek yok. Kocagöz, 'Türkiye'ye ulaşmış olabilir ya da Türkiye'de de aynı mutasyon gerçekleşmiş olabilir. Burada çok panik olacak bir şey yok. Çünkü virüsün öldürücülüğünde bir artış yok. Daha ciddi bir hastalığa neden olmamış. Burada biz evrimsel olarak böyle bir şey bekliyoruz zaten. Çünkü daha kolay bulaşıp, daha az öldürücü olan virüslerin yayılma ihtimali çok daha fazla.” ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE'DEKİ VARYANT İLE GÜNEY AFRİKA'DAKİ VARYANT AYNI MI?

İngiltere ile Güney Afrika'da meydana gelen mutasyonların odak noktası aynı: Spike Proteini.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, bu iki mutasyon da birbirinden farklı ve dizi analizleri ayrı ayrı ortaya çıktıklarını gösteriyor. İngiltere'de bulunan Bath Üniversitesi'nden Dr. Andrew Preston, iki varyantın da birbirinden farklı olduğunu söyleyerek, “Her ikisi de diğer SARS-CoV-2 soylarına kıyasla alışılmadık derecede yüksek sayıda mutasyon içeriyor” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ MUTASYONLARDAN EN AZ BİRİ GÜNEY AFRİKA'DA”

SÖZCÜ'ye konuşan ABD’nin Seattle kentinde yaşayan Virolog Semih Tareen, İngiltere'de meydana gelen mutasyonun bir mutasyon kümesi olduğuna değinerek, 17 tane aminoasit değiştiren mutasyon olduğunu söyledi. Bu kümedeki mutasyonlardan N501Y numaralı mutasyonun Güney Afrika'da olduğuna dikkat çeken Tareen, “Henüz tam olarak nasıl bir etkisinin olduğunu bilmiyoruz. Bazı bilimsel yayınlarda ve laboratuvar deneylerinde hücrelere daha kolay bağlandığını görüyoruz” dedi.

17 mutasyonun yalnızca spike proteininde gerçekleşmediğini ifade eden Virolog Tareen, “Bunlardan bir kısmı spike proteininde görülüyor. Burada İngiltere'deki mutasyonun tamamen aynısı Güney Afrika'da var diyemeyiz. Fakat İngiltere'deki 17 farklı mutasyon arasında önemli olan birkaç mutasyon var. Önemli olanlardan en az bir tanesi Güney Afrika'da bulunuyor” diye konuştu.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ VAKA ARTIŞINDA ASIL SEBEP NE?

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulaş oranı iki haftada neredeyse iki katına çıktı. Bu durumun sebebi elbette ki ilk olarak mutant virüse bağlandı. Virolog Semih Tareen, bu noktada hipotezlerden birinin mutasyona uğrayan virüs olabileceğini belirterek, iki hipotezin daha olduğunu işaret etti. İlk hipotezin süper yayıcı hipotezi olduğu vurgulayan Tareen, sözlerine şu şekilde devam etti: “Süper yayıcı hipotezinde virüsü kapmış olan herkes aynı oranda bulaştırıcılığa sahip olmuyor. Hatta çoğu insan virüsün yayılımında çok etkili olmuyor. Ancak bazı vatandaşlar, süper yayıcı olabiliyor. Bunun biyolojik sebeplerinin olmasıyla birlikte, kişinin toplum içinde davranış biçimleriyle de bağlantısı oluyor.”

Tareen'in değindiği bir diğer hipotez: Founder Effect (Kurucu Etkisi) Hipotezi. Bu hipotezin evrimsel biyolojide konuşulan bir konu olduğuna dikkat çeken Virolog Tareen, “Eğer belirli bir türün olmadığı yere seyahat eden bir kişi yeni bir mutasyon türünü seyahat yoluyla o bölgeye taşıyorsa, o türün yayılımını görebiliyoruz. Yayılım istatistiksel olarak ortaya çıkabiliyor.

Mutasyon kümesinin bölgede yayılan diğer SARS-CoV-2 türlerine kıyasla ne kadar yayıldığının önemine parmak basan Tareen, “Hepsi aynı veya yakın düzeydeyse mutasyonların bir etkisi olmadığı anlamına geliyor.” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: Eğer mutasyon kümesinin etkisi daha fazlaysa ya mutasyonların etkisi vardır ya da kişilerin davranışlarıyla ilgili tesadüfi bir etki görülüyor olabilir.

KIŞ MEVSİMİNİ ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE GEÇİRMELİYİZ

Her önlemin sonuçlarının iyi olacağını söyleyen Virolog Semih Tareen, ülkelerin farklı farklı önlemler aldığına vurgu yaptı. Toplumsal sürü bağışıklığında İsveç örneğini veren Tareen, “Bunun hatalı olduğunu ben dahil birçok bilim insanı söyledi. İsveç Kralı bile bu hatayı daha sonrasında kabul etti” dedi ve sözlerine Türkiye özelinde devam etti: “Türkiye elinden geldiği kadar önlemler aldı. Tabii ki her ülke için “Keşke şunları da yapsaydı” dediğimiz oluyor. Bence çok büyük bir ders aldık. Önemli olan aldığımız dersleri uygulamaya koyup kış mevsimini en iyi şekilde atlatmak.”

Türkiye'de daha önce vaka sayılarının açıklanmadığı dönemi ve bu sıkıntının düzeltildiğini hatırlatan Tareen, test sayısının artmasının önemine dikkat çekerek sözlerini şu şekilde noktaladı: “Keşke daha çok test imkanı olsa ve bu konuda daha fazla yatırım yapılsa. Çin hükümeti bir haftada 10 milyon kişiye test yapıp ciddi önlemlerle birlikte virüsü kontrol altına alabiliyor. Vatandaşlarımız için keşke test merkezi sayıları artırılsa ve vatandaşlar test yaptırmaya giderken hem kendilerini hem de çevrelerindeki kişileri tehlikeye atmasa.”