OHAL ilan eden Almanya’da Covid-19’un merkez üssü Türkler oldu

Almanya, sağlıkta Olağanüstü Hal ilan ederken, Başbakan Merkel dün Eyalet Başbakanları ile yaptığı toplantının ardından, artan corona virüsü vakalarını durdurmanın şart olduğunu vurguladı ve “Biz şu anda yüksek enfeksiyon sayılarının yüzde 75'inin nereden geldiğini bilemiyoruz” dedi.

Almanya yoğun önlemleri açıklarken, Türkiye'ye tatile gidip gelen, Türk düğünlerine katılan ya da Türk restoranlarında hiçbir mesafe olmadan oturan Türk ya da Türk kökenlilerde corona virüsü oranları oldukça yüksek rakamlara ulaştı. Giessen Üniversite Kliniği'nde yatan 18 corona virüsü hastasından 15'i Türk ya da Türk kökenli. Diğer bir çok hastanede de Türk kökenli “yatan hasta” sayısı oldukça yüksek.

İSTANBUL'DA TEST ÇETESİ

Türkler bir anlamda corona virüsü salgınının yeni merkezi olurken, İstanbul'da “test yaptırmadan negatif sonuç raporu veren” bir çete türediği ortaya çıktı. Birçok kişi, normal ücretin 50 TL fazlasını vererek, bu testi aldığını, test yaptırmadan negatif sonuçlu raporla uçağa bindiğini belirtti. SÖZCÜ'ye konuyla ilgili bilgi veren A.K. ve A.T. isimli Türkler, “Arkadaşlarımız aracılığıyla bize ulaştılar. Acilen test sonucu verdiklerini söylediler. Test yaptırmadan kendileri sonuç almış. Bize de teklif ettiler ancak kabul etmedik” ifadesini kullandı.

Daha önce de, negatif sonuçlu testle Almanya'ya gelen yaklaşık 1500 Türk’te de, Almanya'daki testler sonucunda corona çıkmıştı.

İŞTE ALMANYA'DAKİ 14 CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ

Öte yandan Başbakan Merkel, Almanya'nın aralık ayında yeniden normale dönülebilmesi için alınan önlemleri açıkladı ve “Akut bir sağlık olağanüstü haline girmemek için, bunları yapmak zorundayız” dedi. Almanya'nın dün aldığı ve pazartesiden itibaren Kasım ayı sonuna kadar geçerli olacak olan yeni corona virüsü kuralları şöyle;

1- Seyahatlerden mecbur kalmadıkça kaçınılmalı. Aile, akraba ve arkadaş ziyaretleri de dahil.

2- Okullar ve çocuk yuvaları açık kalmaya devam edecek. Yaşanılan bölge dışı turistik ziyaretler de yasak. Otellerde sadece iş seyahati yapanlar kalabilecek.

3- Eğlence ve partilerde sadece iki ev halkı bir araya gelebilecek. Sayı 10'u aşamayacak. İnsanlar arası kontak minimuma indirilecek.

4- Her türlü toplantı, eğlence, düğün; özel alanda yapılacak olsa bile yasak. Bu alanda kontroller sıklaştırıldı.

5- Fitness stüdyoları, yüzme havuzları kapalı kalacak. Grup sporları ve antrenmanlar yasak. Bireysel spor yapmak ise serbest.

6- Profesyonel futbol ya da diğer spor dalları faaliyetlerini sürdürebilecek ancak kesinlikle seyirci alınmayacak.

7- Vücut bakım merkezleri, kozmetik ve masaj salonları, dövme yapılan yerler kapalı kalacak. Tedavi amaçlı yapılan terapiler serbest. Kuaförler, katı hijyen kurallarına uyma koşuluyla açık kalabilecek.

8- Restoran, bar, klüp, cafe, diskotek ve meyhaneler kapanacak. Sipariş verip almak ve evlere servis serbest.

9- Kültür, sanat ve boş zamanları değerlendirme aktiviteleri büyük ölçüde yasaklandı. Tiyatro, opera, konser salonları, fuarlar, sinemalar, oyun salonları, bahis büroları kapanacak.

10- Seks işçiliği yasaklandı, bu tür evler ve saunalar artık hizmet vermeyecek.

11- İbadethaneler ile ilgili henüz bir kapanma kararı yok. Kilise ve camiler açık kalabilecek. Ama hijyen, mesafe ve maske kuralları devam edecek.

12- Alışveriş yerleri açık tutulacak. Her 10 metrekareye bir müşteri düşecek şekilde düzenleme yapılacak.

13- Hükümet, corona nedeniyle gelir kaybına uğrayan ve finansal zorluğa düşün işyerlerine, işletmelere bir aylığına 10 milyar Euro'ya kadar destek verecek. Bunun detayları sonra belli olacak.

14- Kurallara uyulması için polis önlemleri artırılacak. Polisler, sık ve ani baskınlarla denetim yapabilecek.

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