Sınırda yangın alarmı! 32 kilometrelik güvenlik şeridi oluşturuldu

Edirne Valiliği, Bulgaristan'ın Haskovo bölgesinde 3 gün önce başlayan ve Türkiye'den de görünen orman yangını ile ilgili açıklama yaptı. Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Büyükismailçe köyüne kadar 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam eden yangının Türkiye'ye sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, sınır hattı boyunca 32,6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulduğu ifade edildi.

“TÜRKİYE'YE SIÇRAMASI ENGELLENMİŞTİR”

Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezinin 24 saat boyunca görev yaptığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgârlı havanın etkisiyle yayılan orman yangının ülkemizi etkilememesi için gerekli önlemler alınmış durumdadır.

* Yangın, Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam etmektedir.

* Yangın belli yerlerde sınırımıza kadar ulaşmış olup alınan tedbirler neticesinde şu ana kadar Türkiye topraklarına sıçraması engellenmiştir. Yangının yeni yayıldığı bazı bölgelerde ise sınır hattımıza uzaklığı 1,5 ile 3 kilometre arasında değişmektedir.

* Önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattımız boyunca 32,6 km uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulmuştur.

* Yangın nedeniyle Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü bünyesinde kriz merkezi kurulmuş olup 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Müdahale ve önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personel olay yerinde görev yapmaktadır.

BULGARİSTAN AFET DURUMU İLAN ETTİ

Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Bulgaristan'da Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanlı ve Toplovgrad kentlerinde afet durumu ilan edilirken Edirne Valisi Ekrem Canalp de sınır bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bölgede ekiplerin bekleyişi sürüyor. Yangının, Tunca Nehri'ni aşarak Topolovgrad ve Svilengrad şehirlerine doğru ilerlediği ifade edildi.