NASA buzullar üzerinde keşfetti: Paralel evrenin en net kanıtı

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) uzmanlarının Antarktika’da yürüttüğü bir çalışma, 1960’lı yıllardan beri televizyon şovlarından sinema filmlerine, çizgi romanlardan kitaplara kadar pek çok alana konu olmuş paralel evrenlerle çarpıcı bulguları ortaya koydu.

MİLYONLARCA KAT DAHA GÜÇLÜ



Çalışmada yer alan Peter Gorham ve ekibi, yüksek enerjili kozmik nötrinoları tespit etmek için geliştirilen ANITA’yı dev bir balonla buzulların üzerinde uçurdu. Radyo dalgaları gibi dış etkenlerden arınmış alandaki verileri inceleyen uzmanlar, Dünya’da meydana gelenlerden milyonlarca kat daha güçlü yüksek enerji parçacıklarına ait izlere ulaştı.

Düşük enerjili nötrinoların Dünya’dan geçebileceğini belirten uzmanlar, yüksek enerjili olanların ise gezegenimizin ağırlığı tarafından durdurulduğunu ifade etti.

UZAYIN DERİNLİKLERİNDEN…



Daily Star’ın haberine göre bu tip yüksek enerji parçacıklarının uzayın derinliklerinde tespit edilebileceğini savunan Gorham, söz konusu bulguların paralel evren teorisine işaret ettiğini belirtti. Gorham, farklı tipteki parçacıkların bu şekilde Dünya’da hareket etmesinin zamanda geriye gitmesiyle açıklanabileceğini ifade etti.

Bu teoriye göre, evreni oluşturduğu düşünülen Büyük Patlama (Big Bang) sırasında, zamanın tersine işlediği bir paralel evren de meydana geldi. Tespit edilen son parçacıkların bunun en net kanıtı olabileceği öne sürülüyor.

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