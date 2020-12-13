Pastör’ün memleketinde şaşkınlık: Fransızların yarısı aşı olmayacak

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 947 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 365 bin 319’ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 199 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 57 bin 761’e yükseldi. Ülke genelinde bin 144’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 527 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

140 ülkede 140 bin kişinin katıldığı bir araştırmaya göre Fransa aşıların güvenliği konusunda dünyadaki en şüpheci ülke oldu. Ipsos tarafından yapılan ankete yanıt verenlerin Fransızların neredeyse yarısı aşı olmayı düşünmediğini söyledi. Bu oran Çin'de yüzde 15, İngiltere'de yüzde 21 ve Amerika'da yüzde 36.

“HENÜZ 3 AYLIK BAKIŞ AÇISINA SAHİBİZ”

Fransız halk sağlığı yetkilileri böyle bir güvensizliğin üstesinden gelip gelinemeyeceği konusunda endişe taşıyor. Pfizer / BioNTech ve Moderna aşılarıyla ilgili olarak bazı önde gelen Fransız doktorlar, mRNA tabanlı aşıların güvenli ve etkili ilan etmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Bir televizyon kanalında konuşan hükümetin aşı danışmanı Alain Fischer, “Bu aşıların güvenlik ve etkililik verileri hakkında sadece iki ile üç aylık bir bakış açısına sahibiz” dedi.

Fransa'da Covid-19 aşısını zorunlu olmayacağını ve Dr Fischer, bir Covid-19 aşı planı oluşturmak için aile doktorları, hasta savunucuları ve aşı konusunda tereddütlü uzmanlar dahil olmak üzere geniş bir paydaş grubunu bir araya getirileceğini söyledi. Rastgele seçilen 30 kişilik ayrı bir komite ise halkı temsil edecek. Sosyolog Jeremy Ward’a göre Dr. Fischer ve diğer uzmanlar, güven oluşturmak için şeffaf olmaya çalışıyor.