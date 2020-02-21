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Patriot iddiası: ABD istekli değil, Türkiye başka ülkeyle görüşüyor!

İdlib'de Rus destekli rejim saldırılarının ardından Ankara, Moskova ve Washington hattında art arda gelişmeler yaşanıyor. Dün Türkiye'nin ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep ettiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yapmış ve "ABD'nin Patriot desteği olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Bugün konuya ilişkin konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise, ABD'nin Patriot talebine olumlu bakmadığını ve bu nedenle de Türkiye'nin başka bir NATO ülkesiyle görüştüğünü belirtti.

18:22 -
Haberler Dünya
Patriot iddiası: ABD istekli değil, Türkiye başka ülkeyle görüşüyor!

Bloomberg haber ajansı, Çarşamba günü üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin ABD’den hava savunması takviyesi için Patriot füzesi talep ettiğini yazdı.

Perşembe günü CNN Türk’e konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise ABD’nin İdlib’de verebileceği destekle ilgili soruyu yanıtlarken, “Daha önce hava savunma bataryalarını bize gönderdiler. Çünkü ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. Bu manada bir Patriot bataryası desteği olabilir” dedi.

Akar, “Ayrıca bu konuda NATO Genel Sekreterinin de çeşitli açıklamaları var. (Jens) Stoltenberg de bu konuyu yakinen takip etmekte, onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir” diye konuştu.

PATRIOT İÇİN BAŞKA ÜLKEYLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Konuyla ilgili olarak BBC Türkçe’ye konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi, ABD’nin Türkiye’nin hava savunması için NATO misyonu kapsamında yeniden bir Patriot füzesi göndermeye istekli olmadığını, bunun için başka bir NATO üyesi ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Ankara’da, Hatay’a yerleştirilmesi planlanan yeni Patriot füzesinin İspanya’dan ya da İtalya’dan gelebileceği yönünde değerlendirme yapılıyor.

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Son güncelleme: 18:26 21.02.2020
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