Pentagon’dan Türkiye’ye S-400 tepkisi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* ABD Savunma Bakanlığı, Türk Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın bugün teyit ettiği 16 Ekim tarihli S-400 hava savuna sistemi denemesini en güçlü şekilde kınıyor.

* Tutumumuz da çok açık ve sabittir: Operasyonel bir S-400 sistemi Türkiye'nin ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleriyle bağdaşmamaktadır.

* Türkiye'nin güvenlik ilişkimizde ciddi risklerle sonuçlanacak bu sistemi test etmesine karşıyız.

* Türkiye halihazırda F-35 programından çıkarılmış durumda ve S-400'ler ikili ilişkilerde olabilecek gelişmelerin önünde önemli bir engel olmayı sürdürüyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada S-400 testlerinin Sinop'ta yapıldığını doğrulamıştı.

Erdoğan açıklamasında S-400'lerin test edildiği yolundaki haberler sonrasında ABD'den gelen açıklamalara tepki göstererek şu açıklamalarda bulunmuştu:

* Testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve ABD'nin bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testlerini yapmayacağız da neyi yapacağız?

* Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Sadece S-400 değil bunların dışında birçok hafif orta ağır silahlar; bunların içinde ABD'den aldığımız da birçok silah var onların da testlerini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.

* Oraya (Yunanistan’a) böyle bir şey Amerika soruyor ya da söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız etti. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz. (VOA Türkçe)

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