Putin’den Paşinyan’a destek

Rusya'nın ev sahipliğinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Toplantısı, corona virüsü salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Vekili Talant Mamıtov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da katıldı.

Putin gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Moskova'nın ev sahipliğinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şangay İşbirliği Teşkilatı ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Savunma Bakanları toplantılarının düzenli hale getirilmesi ile askeri ve politik alanlarda daha iyi işleyeceğini ifade etti.

Putin toplantının büyük bir kısmında Dağlık Karabağ'da yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

* KGAÖ'nün sorumluluk alanları içerisinde sorunlu dönemler yaşandı. Dağlık Karabağ'da ortaya çıkan silahlı çatışmayı, seçimlerin ardından baskıya maruz kalan Belarus ve iç siyasi sorunlar yaşayan Kırgızistan'ı kastediyorum. Rusya'nın, Dağlık Karabağ'da istikrar sağlamak ve ateşkes sürecinin başlatılması için sarf ettiği çabayı herkes biliyor.

* Bunu yaparken Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa arasında varılan temel anlaşmaları izledik. Şu anda Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan tarafından 10 Kasım'da imzalanan üçlü ateşkes anlaşması uygulanıyor.

* Rus Barış Gücü Askerleri çatışma bölgesine konuşlandırıldı. Rusya tarafı, Erivan ve Bakü ile koordinasyonu sürdürüyor. Aynı zamanda BDT ve KGAÖ'nün insani yardım çalışmalarına destek vermesi konusunu görüşüyoruz. Bu işbirliğine diğer uluslararası kuruluşların katılımı konusunu da değerlendiriyoruz.

KGAÖ ÜYESİ ÜLKELERE AŞI TEDARİK EDİLECEK

Putin, KGAÖ üyesi ülkelerde Covid-19 salgınına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aktararak şu ifadeleri kullandı:

* Corona virüsünün yayılmasıyla alakalı olarak sağlık, ekonomik ve sosyal alanlarda acil konuların ele alınması gerekiyor. KGAÖ üyesi ülkelerin salgınla mücadelede yakın işbirliği kurduğunu, birbirlerine yardım ve destek sağladıklarını ve sağlamaya devam ettiklerini belirtmek isterim. Özellikle Rusya, KGAÖ müttefiklerine tıbbi ekipman, test kiti ve kişisel koruyucu ekipmanları desteği sağladı.

* Örgüt üyesi ülkelerde Rus uzman grupları, doktorlar ve epidemiyologlar çalıştı. Şu anda Sputnik V aşısının KGAÖ ülkelerine tedariği ve bu ülkelerde üretimi ile ilgili sorunlar çözülüyor. Bu aynı zamanda 2. corona virüsü aşımız EpiVacCorona için de geçerli.

PUTİN’DEN PAŞİNYAN’A DESTEK

Putin'in konuşmasının ardından diğer KGAÖ üyesi ülkelerin liderleri de konuşmalar yaptı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yaşanan süreç ile ilgili konuşmasında sık sık Rusya ve Putin lehine ifadeler kullanarak şöyle konuştu:

* Dağlık Karabağ'daki temas hattı boyunca konuşlanan Rus Barış Gücü birlikleri, bölge güvenliğinin garantörüdür. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rolünü vurgulamak istiyorum. 44 gün süren çatışmalar boyunca kendisiyle sürekli temas halindeydik.

* İnsanların hayatlarını korumak için gerekli tüm önlemleri tartıştık. Sayın Putin ile kayıp kişilerin aranması, savaş esirlerinin, yaralıların ve ölülerin takası gibi sorunları çözmek için birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

PUTİN: ERMENİSTAN ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİ

Paşinyan'ın konuşması sırasında Putin tekrar söz alarak, Ermenistan'da Paşinyan'a yönelik istifa baskısına değindi. Putin, Paşinyan'ı desteklediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ermenistan halkı kendi tarihi açısından çok zor bir dönemden geçti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ermenistan hükümeti ve Başbakan Paşinyan çok zor kararlar vermek zorunda kaldı. Elbette ki acı verici olan bu kararın alınması Ermenistan için gerekliydi, Paşinyan'ın bu kararını cesurca bulduğumu belirtmeliyim. Artık görevimiz barış içinde yaşamak, alınan kararları uygulamak ve zor durumdaki insanlara yardım etmek için Paşinyan'ı ve ekibini desteklemektir.

TOKYEV DESTEK İSTEDİ

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ise, ülkesinde 10 Ocak'ta yapılacak olan seçimlerle ilgili konuştu. Tokayev, “Şeffaf ve adil bir seçim yapmaya kararlıyız. KGAÖ ve BDT üyesi ülkelerin desteğini bekliyoruz. Aynı zamanda seçimler için ülke ve örgüt gözlemcilerini ülkemize bekliyoruz” dedi.

Kazakistan'da bu yıl demokratikleşme konusunda büyük adımlar atıldığını savunan Tokayev, “Bu yıl Kazakistan'da demokratikleşme yolunda benzeri görülmemiş adımlar atıldı. Bu adımlarla çok partili sistem ve siyasi rekabetin önü açılarak, yönetimde sivil katılımın arttırılması amaçlanıyor. Özellikle parlamentoda muhalefet yasama kararlarında yer alıyor ve partilere kadınlar ve gençlerin parlamentoya girebilmesi için en az yüzde 30 kotası getiriliyor” dedi.

LUKAŞENKO’DAN POLONYA’YA ELEŞTİRİ

Ülkesinde yapılan seçimlerin ardından muhalefetin istifa baskısı altında kalan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise konuşmasında, batı yanlısı komşusu Polonya ile yaşadığı sorunları ele aldı.

Polonya, AB ve NATO'yu eleştiren Lukaşenko, “Dünya bir kez daha kontrolsüz silahlanmanın eşiğinde. Yeni dünyanın güç odakları arasında askeri gerilim artıyor. Namlunun ucunda olan sadece Belarus değil, NATO'nun yeni stratejik konseptlerin geliştirilmesine yönelik açıklamalar dikkate alınmalı. Ben bu silahların kime ve neye karşı yöneltileceğinin gayet açık olduğunu düşünüyorum” dedi.

Lukaşenko konuşmasında, dış odakların Belarus'a karşı müdahalesini sürdürdüğünü savunarak, “Özellikle dikkat çekmek istediğim bir başka konu da, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın, Belarus'a karşı aşırı tavırlar sergilemesi. Dahası ülkede yapılan eylemleri kendi çıkarları için kullanmaya çalıştıklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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