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Ruhani’den dikkat çeken hareket! Camiyi terk etti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 8 yıl aranın ardından başkent Tahran'da cuma namazı kıldırdı. Cuma namazına ise namaz biter bitmez camiden ayrılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani damga vurdu.

20:33 -
Haberler Dünya
Ruhani’den dikkat çeken hareket! Camiyi terk etti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra başkent Tahran’da bulunan İmam Humeyni Musalla Camii’nde cuma namazı kıldırdı.

Hamaney namaz sonrası yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’a ‘palyaço’ şeklinde seslenerek, Trump’ın İran’daki göstericilere gönderdiği destek mesajlarına tepki gösterdi. Hamaney, “Eğer halkın yanında olsanız da bu, milleti arkadan hançerlemek için olacaktır” dedi.

FOTO: Reuters

Namaz sırasında Ali Hamaney’in arkasında saf tutan Ruhani, duaya kalmayarak İmam Humeyni Musalla Camii’ni terk etti. Ruhani’nin son dönemde İran’da yapılan hükümet karşıtı protestolar ve hükümeti istifaya çağıran sloganlar nedeniyle camiyi terk ettiğini iddia ediliyor. (İHA)

FOTO: Twitter

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Son güncelleme: 20:37 17.01.2020
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