Rus aşısıyla ilgili flaş gelişme! ‘Batılılar bizi kıskanıyor’

Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından açıklanan ve Putin’in kızına da uygulandığı belirtilen Rus bilim insanları tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmasına karar verildi.

İki hafta içinde risk altındaki bütün sağlık çalışanlarının aşılanacağı belirtilen açıklamada aşının güvenilirliğiyle ilgili ortaya atılan iddialara da yanıt verildi.

“BATI BİZİ KISKANIYOR”

Sağlık Bakanı Mikail Muraşko şunları söyledi:

Görünüşe göre yabancı meslektaşlarımız Rus aşısının rekabet avantajlarının farkındalar ve bize göre tamamen temelsiz olan görüşleri öne sürüyorlar.

Reuters’ın Moskova sokaklarında yaptığı araştırmaya göre ise bazı Ruslar aşıya güvenmediklerini söylerken bazıları da yabancı uzmanların aşının Rusya tarafından bulunmasını kıskandıkları için aşıyı kötülediklerini ifade etti.

Moskova’da bulunan ve klinik deneylerle ilgilenen ACTO adındaki kuruluş ise Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak aşının onayının askıya alınması gerektiğini söyledi. ACTO aşının son testleri tamamladıktan sonra piyasaya sürülmesi gerektiğini vurguladı.