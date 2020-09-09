Rusya görüntüleri yayınladı! Karadeniz’de gerginlik

Baltık Denizi ve Karadeniz'de NATO'ya ait savaş uçaklarının keşif uçuşlarına Rusya'ya ait savaş uçaklarının engellemeleri, tartışmaları beraberinde getirirken geçtiğimiz hafta yine Rusya'ya ait savaş uçağı Baltık Denizi'nde ABD'ye ait keşif uçağını engellemişti.

NATO, RUSYA’YI PROTESTO ETTİ

Bu kapsamda NATO tarafı engelleme sırasında Rus savaş uçağının Danimarka'nın hava sahasını ihlal ettiğini savunarak Rusya'yı protesto etti. Karadeniz'de ise yine ABD ve Ukrayna'ya ait uçaklar Kırım açıklarında uçuş gerçekleştirince Rus uçakları yine engelleme yaptı ve bölgede gerilim arttı.

GERİLİM TIRMANIYOR…

Karşılıklı suçlamaların yaşandığı olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, NATO'ya ait ABD ve Norveç keşif uçaklarının Baltık Denizi üzerinde engellendiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül’de ABD’ye ait Boeing RC-135 ve Norveç'e ait bir uçağı Rusya sınırlarına yaklaştığı sırada Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi savaş uçağı tarafından engellendiğini bu engellemenin tarafsız sularda gerçekleştiğini ifade etti.

Bakanlık, keşif uçaklarının Rusya sınırlarını ihlal etmediğini belirterek engelleme anlarına ait görüntüleri paylaştı. (DHA/İHA)