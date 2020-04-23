Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rusya’da korkunç katliam planı!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Tümen bölgesindeki bir okula toplu katliam yapmayı planlayan 18 yaşındaki genci yakaladı. Gencin üzerinde av tüfeği, fişekler, iki adet bıçak, bir miktar amonyum nitrat ve bomba yapımı talimatları bulundu.

Çeviri: Seykan UÇAN
00:17 -
Haberler Dünya
Rusya’da korkunç katliam planı!

Rus ‘gazeta.ru’ portalının haberinde, 18 yaşındaki gencin eylemi ne amaçla gerçekleştireceğine dair detay verilmezken, yakın tarihlerde Rusya'da benzer olaylarla karşılaşıldığı ifade edildi.

Portaldaki haberin devamında, Rusya'da yakın zamanda ergen yaşlardaki çocukların planladığı benzer olaylara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

* 17 Nisan tarihinde Krasnoyarsk şehrinde yakalanan 2006 doğumlu bir çocuk, toplu katliam planladığını itiraf etti.

* Yakalanan çocuk, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, 19-20 Nisan tarihlerinde bir okula saldırı düzenlemeyi planladığını, ancak karantina nedeniyle planını ertelediğini söyledi.

* Mart ayının sonunda Federal Güvenlik Servisi tarafından Sahalin'de yakalanan iki öğrencinin bir okulda toplu katliam yapmayı planladığı belirtildi.

* Çocukların evlerinde el yapımı patlayıcılar ve saldırı planları tespit edildi.

* Şubat ayında, Saratov'da bir okula saldırı yapmayı planlayan 2005 doğumlu iki çocuk, terk edilmiş bir sığınakta yakalandı.

* Benzer şekilde el yapımı bombalar ve saldırı planları ele geçirildi.

* Federal Güvenlik Servisi'nin kayıtlarında, çocukların intikam almak için eylemi planladığı belirtiliyor.

*Şubat ayında, Kırım'da okullara saldırı planlayan Kerçli iki çocuk yakalandı.

* Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, 2003 ve 2004 doğumlu çocukların evlerinde, el yapımı patlayıcılar ve saldırı planları tespit edildi.

* Çocukların saldırı tatbikatını hayvanlar üzerinde yaptıkları belirtildi.

İLGİLİ HABERRusya'da 1,2 milyonluk kaza!Rusya'da 1,2 milyonluk kaza!
bomba Çocuk katliam kaza Rusya saldırı
Son güncelleme: 00:19 23.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more