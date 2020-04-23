Rusya’da korkunç katliam planı!

Rus ‘gazeta.ru’ portalının haberinde, 18 yaşındaki gencin eylemi ne amaçla gerçekleştireceğine dair detay verilmezken, yakın tarihlerde Rusya'da benzer olaylarla karşılaşıldığı ifade edildi.

Portaldaki haberin devamında, Rusya'da yakın zamanda ergen yaşlardaki çocukların planladığı benzer olaylara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

* 17 Nisan tarihinde Krasnoyarsk şehrinde yakalanan 2006 doğumlu bir çocuk, toplu katliam planladığını itiraf etti.

* Yakalanan çocuk, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, 19-20 Nisan tarihlerinde bir okula saldırı düzenlemeyi planladığını, ancak karantina nedeniyle planını ertelediğini söyledi.

* Mart ayının sonunda Federal Güvenlik Servisi tarafından Sahalin'de yakalanan iki öğrencinin bir okulda toplu katliam yapmayı planladığı belirtildi.

* Çocukların evlerinde el yapımı patlayıcılar ve saldırı planları tespit edildi.

* Şubat ayında, Saratov'da bir okula saldırı yapmayı planlayan 2005 doğumlu iki çocuk, terk edilmiş bir sığınakta yakalandı.

* Benzer şekilde el yapımı bombalar ve saldırı planları ele geçirildi.

* Federal Güvenlik Servisi'nin kayıtlarında, çocukların intikam almak için eylemi planladığı belirtiliyor.

*Şubat ayında, Kırım'da okullara saldırı planlayan Kerçli iki çocuk yakalandı.

* Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, 2003 ve 2004 doğumlu çocukların evlerinde, el yapımı patlayıcılar ve saldırı planları tespit edildi.

* Çocukların saldırı tatbikatını hayvanlar üzerinde yaptıkları belirtildi.