Rusya’da tarihi gün: Toplu aşılama başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Sputnik V’ adlı corona virüsü aşısının toplu olarak uygulanmasına yönelik verdiği talimatın ardından aşılama bugün başkent Moskova’da başladı. 70 tıp merkezinde açılan aşı odalarında halka aşı uygulandığı ve bunun için risk grubundaki kişilere sms yoluyla bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Aşının ilk olarak sağlık çalışanları, öğretmenler ve sosyal hizmet görevlilerine uygulanacağı aktarılırken, bu meslek gruplarının hastalığa maruz kalma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Aşı vurulacak kişilere 60 yaş sınırı getirilirken, sağlık sorunu olanlar, hamileler ve son iki haftadır solunum yolu rahatsızlığı olanlar aşı yaptıramayacak.

2 MİLYON DOZ ÜRETİLDİ



Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, “İlk 5 saatte 5 bin kişi aşı için kaydoldu. Öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri, bugün sağlıklarını en çok tehlikeye atanlar ve hayatı en önemli olanlar” dedi.

Sputnik V aşısından şimdiye dek 2 milyon doz üretildiği ifade ediliyor.

28 BİN YENİ VAKA

Öte yandan Rusya’da son 24 saatte 28 bin 782 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 431 bin 731'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 508 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 42 bin 684’e yükseldi.

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