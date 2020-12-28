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Şırıngalar hazırlanırken hata yapıldı, aşı olan 5 kişi hastaneye kaldırıldı! BioNTech’ten açıklama

Almanya'da bir huzurevindeki 8 çalışana corona virüsü (COVID-19) aşılarının şırıngalarının hazırlanması sırasında yapılan hata nedeniyle fazla doz verildi. Aşı olan çalışanların 5'i hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 19:41, 28/12/2020
Haberler Dünya
Şırıngalar hazırlanırken hata yapıldı, aşı olan 5 kişi hastaneye kaldırıldı! BioNTech’ten açıklama

Olay, Almanya’nın Mecklenburg-Western eyaletindeki Stralsund kentinde bulunan bir huzurevinde meydana geldi.

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen corona virüsü aşısında şırıngaların hazırlandığı sırada yapılan hata nedeniyle 8 huzurevi çalışanı fazla doz aldı. Çalışanlardan 5’i hastaneye kaldırıldı.

BIONTECH’TEN AÇIKLAMA

Hastaneye kaldırılan çalışanların grip semptomları gösterdiği ifade edilirken; BioNTech’ten yapılan açıklamada, huzurevi çalışanlarının normale dönecekleri belirtildi. Fazla doz aşı alan diğer 3 çalışanın da evlerinde karantinada oldukları bildirildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:19:39,